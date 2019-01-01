Меджлис поблагодарил Сейм Латвии за признание депортации крымских татар геноцидом

10:31 11.05.2019 0 комментариев Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Сейм Латвии за принятие заявления «О 75-летии депортации крымских татар и поддержке непризнания незаконной аннексии Крыма», в котором депортация крымскотатарского народа признана актом геноцида.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Ребат Чубаров отметил, что Сейм Латвии оказался первым после Верховной Рады Украины в мире парламентом, который признал депортацию 18 мая 1944 года и последующие десятилетия насильственного удержания крымских татар в местах изгнания актом геноцида народа, пишет ATR.

«Меджлис крымскотатарского народа выражает искреннюю благодарность всем друзьям и партнерам, которые причастны к подготовке, рассмотрению и принятию указанного заявления Сейма Латвии», — написал Чубаров.

Он отдельно поблагодарил председателя Сейма Латвии Инару Мурниеце, вице-председателя сейма Дагмару Бейтнере-Ле Галла, председателя Комитета Сейма по иностранным делам Рихардса Колсв, членов Комитета по иностранным делам и Комитета по европейским делам, главу группы по развитию межпарламентских связей с Украиной Алдиса Адамовичюса, депутатов Сейма Латвии, журналистов и общественных деятелей Латвии.

«Конечно, на всех этапах процесса подготовки и рассмотрения вопроса была очень важна роль латвийских и украинских дипломатов. Спасибо послу Латвии в Украине господину Юрису Пойкансу, послу Украины в Латвии Александру Мищенко и всей дружной команде украинского представительства в Риге», — добавил Чубаров.

Напомним, Сейм Латвии признал депортацию крымских татар 18 мая 1944 года актом геноцида. Соответствующее заявление было принято Парламентом Латвийской Республики 9 мая 2019 года. 



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