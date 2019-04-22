Під ФСБ у Москві провели пікети на підтримку Сенцова / Фото

10:01 11.05.2019 0 комментариев Крым

Активісти в п'ятницю у Москві біля будівлі ФСБ провели одиночні пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Крим.Реаліі".

"У Москві біля будівлі ФСБ Росії на Луб'янці 10 травня проходить кілька одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий 5 років тому в Криму", - пише видання.

За його даними, громадські активісти один за одним виходять до будівлі ФСБ і тримають в руках плакат з цитатою Олега Сенцова "Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися!".

Як повідомляв Укрінформ, 10 травня 2014 року, 5 років тому, у Сімферополі заарештували кінорежисера, сценариста і письменника Олега Сенцова. Він став лауреатом Премії Сахарова "За свободу думки" і Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Сенцов був засуджений у Росії до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Свій термін режисер відбуває на крайній півночі Російської Федерації у Лабитнангі.

У Києві, 10 травня, відбулися акції на підтримку Олега Сенцова.

Фото з соцмереж



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