Спеціальний представник ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання, італійський посол Франко Фраттіні проведе в Кишиневі і Тирасполі переговори з питання врегулювання Придністровського конфлікту.

Про це поінформували у прес-службі місії ОБСЄ в Молдові, повідомляє Укрінформ.

«В ході візиту в якості спеціального представника Словацького головування в ОБСЄ 2019 року Фраттіні зосередиться на можливостях просування процесу придністровського врегулювання у рамках параметрів, затверджених усіма 57 державами на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав ОБСЄ в Мілані в грудні 2018 року», - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що в рамках візиту Фраттіні проведе переговори з політичними представниками Кишинева і Тирасполя на переговорах щодо Придністровського врегулювання, керівництвом Республіки Молдова та невизнаного Придністров'я.

В переговорах щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2» беруть участь Молдова і Придністров'я - сторони конфлікту, Україна, ОБСЄ і Росія - посередники, ЄС і США - спостерігачі.