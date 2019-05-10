Україна закликала ЄС до подальших санкцій проти компаній, портів та суден РФ
|09:01 11.05.2019
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|Крым
Відповідь Євросоюзу на відкриту агресію Росії проти українських суден поблизу Керченської протоки не є достатньою.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу уряду.
"Ми закликаємо міжнародних партнерів до подальших санкцій проти російських портів, суден, що входять до кримських портів, а також компаній, що експлуатують незаконний міст через Керченську протоку", – сказала Климпуш-Цинцадзе на міжнародній конференції "Майбутнє Європи? Перспективи сучасного розвитку" в м. Сібіу (Румунія).
За її словами, запроваджені ЄС санкції зачепили лише окремих осіб, відповідальних за атаку та захоплення в полон українських моряків.
Віце-прем'єр-міністр підкреслила, що будь-яка нерішучість та вагання з боку ЄС лише "заохочують" Росію до нових провокацій.
Нагадаємо, ЄС запроваджував санкції проти 6 компаній, які будували Керченський міст.
13 травня в Брюсселі розпочнеться дводенна зустріч глав МЗС Євросоюзу, на якій обговорять паспортизацію, оголошену РФ.
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу має намір на цій зустрічі підняти питання про запровадження нових санкцій щодо РФ через паспортизацію громадян України.
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