У Середземному морі загинуло близько 70 біженців

08:31 11.05.2019 0 комментариев Средиземноморский регион

Близько 70 чоловік потонули в Середземному морі на шляху з Африки в Європу у п'ятницю, 10 травня. 

Як повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), човен з мігрантами затонув приблизно у 83 кілометрах від узбережжя Тунісу. Місцеве новинне агентство TAP повідомляє як мінімум про 70 загиблих. За оцінкою UNHCR, мова йде про найбільшу трагедію з біженцями за останні місяці, пише ZN,UA з посиланням на DW.

Рибалки, які опинилися неподалік від місця аварії човна, за деякими даними, врятували 16 осіб. Один чоловік доставлений в лікарню. Решта чекають дозволу зійти на берег у порту туніського курортного міста Зарзис. За повідомленнями місцевої влади, на човні в переважній більшості перебували мігранти з держав, розташованих на південь від пустелі Сахара. Вони вирушили в дорогу пізно увечері 9 травня з лівійського портового міста Зуарі в напрямку Європи, плануючи нелегально висадитися в Італії. Як повідомляє UNHCR зі слів тих  мігрантів, що вижили, перекинули човен високі хвилі.

За даними ООН, за перші чотири місяці 2019 року на дорозі між Лівією і Європою вже загинули 164 людини. Відповідальність за рятувальні роботи в цьому районі Середземномор'я з червня 2018 року несе берегова служба Лівії, уточнює агентство AFP.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
Все новости страны
Россия Россия
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
17:31 11.05.2019
В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
Все новости страны
Турция Турция
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
20:01 10.05.2019
Турция подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS / Фото
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.05.2019
Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні
18:31 11.05.2019
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс