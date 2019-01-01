Близько 70 чоловік потонули в Середземному морі на шляху з Африки в Європу у п'ятницю, 10 травня.

Як повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), човен з мігрантами затонув приблизно у 83 кілометрах від узбережжя Тунісу. Місцеве новинне агентство TAP повідомляє як мінімум про 70 загиблих. За оцінкою UNHCR, мова йде про найбільшу трагедію з біженцями за останні місяці, пише ZN,UA з посиланням на DW.

Рибалки, які опинилися неподалік від місця аварії човна, за деякими даними, врятували 16 осіб. Один чоловік доставлений в лікарню. Решта чекають дозволу зійти на берег у порту туніського курортного міста Зарзис. За повідомленнями місцевої влади, на човні в переважній більшості перебували мігранти з держав, розташованих на південь від пустелі Сахара. Вони вирушили в дорогу пізно увечері 9 травня з лівійського портового міста Зуарі в напрямку Європи, плануючи нелегально висадитися в Італії. Як повідомляє UNHCR зі слів тих мігрантів, що вижили, перекинули човен високі хвилі.

За даними ООН, за перші чотири місяці 2019 року на дорозі між Лівією і Європою вже загинули 164 людини. Відповідальність за рятувальні роботи в цьому районі Середземномор'я з червня 2018 року несе берегова служба Лівії, уточнює агентство AFP.