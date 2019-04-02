Напередодні нових парламентських виборів у парламенті Греції відбулося голосування по вотуму довіри прем'єр-міністру. Голосами 50% плюс три голоси Алексіс Ціпрас отримав вотум довіри.

Уряд прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса отримав вотум довіри в парламенті республіки. За підсумками голосування, що відбулося в Афінах у п'ятницю ввечері, 10 травня, в підтримку Ціпраса висловилися 153 депутати з 300, пише ZN,UA.

Консервативна опозиційна партія "Нова демократія" ініціювала голосування про недовіру першому заступнику міністра охорони здоров'я Павлосу Полакісу. У свою чергу, прем'єр-міністр, який займає свій пост з 2015 року, поставив питання про довіру всьому уряду, повідомляє DW.

Раніше голова "Нової демократії" Кіріакос Міцотакіс звинуватив Ціпраса і очолювану ним ліву партію СІРІЗА в задушенні економіки і викоріненні середнього класу через значне оподаткування. У свою чергу, грецький уряд оголосив про ряд економічних заходів, в числі яких - зниження податків і підтримка пенсіонерів.

Нагадаєм, парламент Греції вже вп’яте за чотири роки розглядав вотум довіри до прем’єра Ципраса.

Чергові парламентські вибори в Греції призначені на 20 жовтня. Згідно з опитуваннями, правляча СІРІЗА приблизно на 5 відсотків відстає від опозиційної "Нової демократії". Крім того, в кінці травня греки братимуть участь у виборах депутатів Європарламенту. У цьому ж місяці в республіці відбудуться вибори в місцеві органи влади.