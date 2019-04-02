Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті

08:01 11.05.2019 0 комментариев Греция

Напередодні нових парламентських виборів у парламенті Греції відбулося голосування по вотуму довіри прем'єр-міністру. Голосами 50% плюс три голоси Алексіс Ціпрас отримав вотум довіри.

Уряд прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса отримав вотум довіри в парламенті республіки. За підсумками голосування, що відбулося в Афінах у п'ятницю ввечері, 10 травня, в підтримку Ціпраса висловилися 153 депутати з 300, пише ZN,UA.

Консервативна опозиційна партія "Нова демократія" ініціювала голосування про недовіру першому заступнику міністра охорони здоров'я Павлосу Полакісу. У свою чергу, прем'єр-міністр, який займає свій пост з 2015 року, поставив питання про довіру всьому уряду, повідомляє DW.

Раніше голова "Нової демократії" Кіріакос Міцотакіс звинуватив Ціпраса і очолювану ним ліву партію СІРІЗА в задушенні економіки і викоріненні середнього класу через значне оподаткування. У свою чергу, грецький уряд оголосив про ряд економічних заходів, в числі яких - зниження податків і підтримка пенсіонерів.

Нагадаєм, парламент Греції вже вп’яте за чотири роки розглядав вотум довіри до прем’єра Ципраса.

Чергові парламентські вибори в Греції призначені на 20 жовтня. Згідно з опитуваннями, правляча СІРІЗА приблизно на 5 відсотків відстає від опозиційної "Нової демократії". Крім того, в кінці травня греки братимуть участь у виборах депутатів Європарламенту. У цьому ж місяці в республіці відбудуться вибори в місцеві органи влади.



Ещё на эту тему:

14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
Все новости страны
Грузия Грузия
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
Все новости страны
Молдова Молдова
09:31 11.05.2019
Спецпредставник ОБСЄ обговорить у Молдові Придністровське врегулювання
15:01 10.05.2019
Посольство РФ в Молдове заявляет об участившихся запретах на въезд россиянам
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
Все новости страны
Россия Россия
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
17:31 11.05.2019
В Азовському морі затримали рибалок, які незаконно виловлювали калканів
16:31 11.05.2019
США отказали в визе российским дипломатам, ехавшим в штаб-квартиру ООН
20:15 10.05.2019
Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял
Все новости страны
Румыния Румыния
15:01 11.05.2019
До Румунії прибули винищувачі F-16 зі США
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
Все новости страны
Турция Турция
14:01 11.05.2019
Покупка Турцией С-400 у России – решенный вопрос
08:31 11.05.2019
У Середземному морі загинуло близько 70 біженців
20:01 10.05.2019
Турция подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS / Фото
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
Все новости страны
Украина Украина
20:01 11.05.2019
Держсекретар США обговорить з Путіним ситуацію в Україні
18:31 11.05.2019
На админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники изъяли кортик у украинца
18:01 11.05.2019
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс