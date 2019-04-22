Глава міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант назвав кричущою несправедливістю висновок українського режисера Олега Сенцова і закликав Росію негайно звільнити його.

Про це міністр написав у Twitter, передає УНН.

"Український політв'язень Олег Сенцов провів 5 років в російській в'язниці за абсурдними звинуваченнями - за цей час він отримав премію Сахарова 2018 року від Європарламенту і провів 145 днів голодування", - написав міністр.

За його словами, висновок Сенцова є кричущою несправедливістю.

"Росія повинна негайно звільнити його", - підкреслив Хант.

Як повідомляв року, з нагоди п'ятої річниці арешту Сенцова в Києві активісти проведуть відразу дві акції.

Нагадаємо, в серпні 2015 українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засуджено до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих за політичними мотивами. Голодування тривало 145 дні - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через погрози примусового годування.

Адвокат Сенцова розповіла про його життя в колонії.