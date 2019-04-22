У адвокатів військовополонених українських моряків, яких незаконно утримують в Росії, є побоювання щодо стану тих, хто отримав поранення.

Про це розказав адвокат Микола Полозов, який був присутнім на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі в п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

«До цього часу викликає занепокоєння стан поранених військовополонених – Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороки. Останньому зняли гіпс з руки, але функція руки так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора неможливо провести необхідну реабілітацію», - розповів Полозов.

Адвокати наполягають на тому, щоб стосовно двох інших поранених військовополонених, двох Андріїв, було проведено додаткове незалежне обстеження, оскільки в них залишаються осколки в тілах.

Зазначається, що як і раніше, українських медиків не пускають, з великими труднощами вдалося в березні вивезти поранених на обстеження до цивільної лікарні, оскільки до них застосовувалася лише тюремна медицина, яка більше шкодила, ніж лікувала.

Полозов зауважив, що у цілому стан моряків, які утримуються в СІЗО Лефортово, задовільний, між святами в Росії їх провідали консули та адвокати.

Він зазначив, що тривають активні слідчі дії. Буквально до вчорашнього дня полонених і адвокатів знайомили з новими постановами призначення експертиз (так звана ситуаційна експертиза). Нею слідство фактично намагається підмінити рішення суду, оскільки експертам пропонують оцінювати докази та обговорювати правову сторону питання. «Це неприпустимо. Всі адвокати заперечують таку експертизу», - підкреслив Полозов.

За його словами, адвокати очікують у другій половині травня слухання апеляційної інстанції на продовження запобіжного заходу за скаргами, які були подані в квітні. Також очікується, що в другі половині травня відбудеться ознайомлення військовополонених і адвокатів з результатами експертиз.

Оцінюючи слухання Трибуналу в Гамбурзі, Полозов наголосив, що в цьому міжнародному органі розглядаються питання, «які можуть наблизити звільнення військовополонених».

Разом з тим, він привернув увагу до того, що «позиція Росії варіюється діаметрально, в залежності від того, в якому органі їй доводиться відповідати». Так, у Міжнародному трибуналі РФ заявляє одну позицію, у внутрішніх судах – зовсім протилежну. У Гамбурзі російська влада робить акцент на тому, що це питання не перебуває в юрисдикції Трибуналу, оскільки мали місце військові події, а у російських судах з обрання запобіжного заходу вони кажуть, що не було жодних військових дій, отже ніяких військовополонених не існує, що це була виключно поліцейська операція.

Полозов є радником української делегації на процесі.