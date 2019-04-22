Дружина Бєлялова розповіла про СІЗО: Камера на 18 осіб, а їх 22, сплять по черзі

18:45 10.05.2019 0 комментариев Крым

Дружина політичного в'язня Мемета Белялова, яка отримала дозвіл на побачення з чоловіком, розповіла, що у її чоловіка від тюремної їжі болить шлунок і кришаться зуби.

Про це з посиланням на Едіє Белялову повідомляє "Кримська солідарність".

"Від тюремної їжі у нього болить шлунок, медичне обслуговування погане, не видають потрібні препарати. Мемет каже, що у нього кришаться зуби, їм доводиться викликати приватного стоматолога. Умови утримання в камері не найкращі. Всюди таргани і клопи. Камера на 18 осіб, а їх там 22, сплять по черзі", - повідомляє "Кримська солідарність".

Едіє Белялова повідомила, що разом з нею Мемета відвідали його батьки і син Алі. Зустріч довелося чекати понад п'ять годин і проходила вона в "брудному коридорі" через скло.

"Ми зайшли у двір СІЗО, де стояли люди в масках з собакою, Алі дуже злякався, нас довго не пускали. О 12.40 нас завели в неприємний, брудний коридор. Коли ми побачили Мемета з посмішкою на обличчі, навколо все стало не таким похмурим", - розповіла жінка.

Мемет Бєлялов, заарештований 11 жовтня 2017 року, був необґрунтовано звинувачений в тероризмі.

Всього разом з ним у справі проходять ще п'ятеро кримських татар, мусульман, які проживали у м. Бахчисараї - Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Марлен Асанов, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. 5 квітня 2019 року відбулося чергове засідання "суду" щодо продовження запобіжного заходу, в ході якого термін утримання під вартою Меметову було продовжено до 9 червня 2019 року.



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