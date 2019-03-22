Минобороны РФ опубликовало план информатизации на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На создание, развитие и эксплуатацию IT-инфраструктуры военные планируют потратить 12 млрд рублей, сообщает информационное агентство Военное.РФ.



Основной объем средств предполагается потратить на эксплуатацию уже внедренных систем. Развитие получит направление прикладного программного обеспечения общего назначения, офисные приложения и программные средства электронной подписи. Целевым показателем по этому направлению заявлено использование компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры российского производства.

Кроме того, по 100 млн рублей в год планируется выделять на создание автоматической информационной системы учета пенсионеров Минобороны РФ.

Цифровизация Вооруженных Сил РФ станет одной из ключевых тем форума "Армия", который пройдет в июне 2019 года. В частности, в рамках выставки запланировано проведение круглых столов "Перспективы развития технологий беспроводной связи и интернета вещей для Вооруженных Сил Российской Федерации", "Актуальные вопросы создания и функционирования информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации в стационарных и полевых условиях", "Организация межведомственного информационного взаимодействия в условиях перехода на унифицированные отечественные аппаратно-программные платформы. Проблемы и пути их решения".