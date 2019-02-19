Європейський Союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна наступного тижня, 13-14 травня, відзначатимуть 10-у річницю Східного партнерства.



Цьому буде присвячена низка заходів у Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу Євроради.

Так, до 10-річчя Східного партнерства голова Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні влаштують зустрічі високого рівня в Брюсселі за участю шести східних країн-партнерів, держав-членів ЄС та зацікавлених сторін.

У понеділок, 13 травня, Могеріні очолить щорічну зустріч міністрів закордонних справ Східного партнерства з 28 країнами-членами ЄС, шістьма східними партнерами ЄС та ключовими зацікавленими сторонами, а також комісаром з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнесом Ханом.

На зустрічі розглянуть прогрес, досягнутий у межах амбітного плану на 2020 рік. Цей план був ухвалений на останньому саміті Східного партнерства у листопаді 2017 року і має на меті принести користь життю громадян у всьому регіоні, працюючи у напрямку посилення економіки, більш сильного управління та зв'язку.

Зазначається, що ввечері 13 травня Туск проведе урочистий обід для шести глав урядів країн-партнерів. Також у ньому візьмуть участь президент Європейської комісії Юнкер, Верховний представник Могеріні і комісар ЄС Хан, а також Радослав Сікорський і Карл Більдт, колишні міністри закордонних справ Польщі і Швеції.

Зазначається, що у цей час у Брюссельському центрі образотворчих мистецтв BOZAR відбудеться концерт "Створюємо разом", який об'єднає на одній сцені відомий брюссельський джазовий оркестр та музикантів з шести країн-партнерів.

Окрім того, у вівторок, 14 травня, Юнкер проведе конференцію високого рівня в будівлі Європейської комісії. На конференції візьмуть участь глави урядів країн-партнерів, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, представники громадянського суспільства, бізнес-лідери, молодь та журналісти з 34 країн-членів.