Оккупанты продадут в Евпатории "муниципальное" имущество

20:31 10.05.2019 0 комментариев Крым

"Министерство имущественных и земельных отношений" оккупационного "правительства" Крыма продаст "муниципальное" имущество на территории города Евпатория.

Т.н. "администрация" Евпатории в соответствии с прогнозным планом приватизации "муниципального имущества" объявила конкурс по продаже объектов недвижимого имущества и земельного участка, передают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

Конкурс планируется провести в отношении нежилого двухэтажного административного здания с подвалом, общей площадью 1084,90 кв. метров, нежилого одноэтажного учрежденческого здания общей площадью 65,2 кв. метров, погреба и ограждений, а также земельного участка, общей площадью 1494,0 кв. метров, расположенных по адресу: г. Евпатория, ул. Революции, 41/24.

Вид разрешенного использования земельного участка – обслуживание жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение конкурса запланировано на 22 мая 2019 года.



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