Рішення Трибуналу по морському праву про тимчасові заходи проти РФ очікується 25 травня
|15:15 10.05.2019
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|Крым
Рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо запровадження тимчасових заходів проти РФ у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки очікується орієнтовно 25 травня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це за підсумками слухань у трибуналі сьогодня, 10 травня. повідомив головуючий засідання.
У рамках поданої скарги Україна вимагає застосувати тимчасові заходи щодо РФ з метою звільнення українських військових та кораблів.
У п’ятницю, 10 травня, в Гамбурзі, де розташований морський трибунал ООН, відбулися перші слухання у справі. Засідання тривало три години. Росія від участі у слуханнях відмовилася.
Представники України представили аргументацію необхідності запровадження тимчасових заходів. Україна звинуватила РФ у порушенні імунітету військових кораблів та заперечила звинувачення РФ проти українських суден.
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