Рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо запровадження тимчасових заходів проти РФ у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки очікується орієнтовно 25 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це за підсумками слухань у трибуналі сьогодня, 10 травня. повідомив головуючий засідання.

У рамках поданої скарги Україна вимагає застосувати тимчасові заходи щодо РФ з метою звільнення українських військових та кораблів.

У п’ятницю, 10 травня, в Гамбурзі, де розташований морський трибунал ООН, відбулися перші слухання у справі. Засідання тривало три години. Росія від участі у слуханнях відмовилася.

Представники України представили аргументацію необхідності запровадження тимчасових заходів. Україна звинуватила РФ у порушенні імунітету військових кораблів та заперечила звинувачення РФ проти українських суден.