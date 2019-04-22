Главное управление береговой охраны Турции подключится к международной автоматической идентификационной системе AIS (Automatic Identification System), предназначенной для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн УКВ-диапазона.

Главное управление береговой охраны Турции и отечественная оборонная компания HAVELSAN подписали соответствующее соглашение в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2019) в Стамбуле, сообщает Анадолу.

В соответствии с соглашением, деятельность Главного управления береговой охраны Турции по мониторингу движения судов будет осуществляться в соответствии с правилами Международной морской организации (IMO). IMO отвечает за надежность и безопасность международного торгового судоходства и предотвращение загрязнения судами морей.

Компания HAVELSAN входит в Международную ассоциацию служб морских средств навигации и маяков (IALA). Членство в IALA даст компании возможность осуществлять цифровой мониторинг движения судов в омывающих Турцию морях, исключительных экономических зонах и турецких территориальных водах.

Также благодаря членству в IALA HAVELSAN будет в курсе всех изменений в международном морском праве.

AIS будет следить за движением судов и передавать в центр управления данные об их курсе, объеме перевозимого груза и так далее. Таким образом, Турция будет предварительно проинформирована обо всех судах, заходящих в ее территориальные воды, что позволит при необходимости оперативно реагировать на возможные угрозы. Система, в частности, позволит предотвращать аварии на судах в проливе Босфор.

Начальник Главного управления береговой охраны Турции Дурмуш Унювар отметил, что цель береговой охраны - обеспечение безопасности движения судов, грузоперевозок и экологической безопасности в омывающих Турцию морях.

По его словам, в последние годы количество судов, проходящих через турецкие проливы, значительно сократилось.

В то же время с каждым днем растут риски для судов, что связано с ростом грузоперевозок и габаритов кораблей, проходящих через проливы Турции, отметил начальник управления.

Фото Анадолу