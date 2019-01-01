В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
|19:31 10.05.2019
|0 комментариев
|Грузия
В отчете и.о. секретаря по обороне США Патрика Шэнахэна и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозеф Данфорда, представленного в ходе обсуждения бюджета департамента по обороне США к 2020 фискальному году на заседании комитета по ассигнованиям Сената США, говорится об угрозах со стороны России, вторжении России в Грузию в 2008 году и оккупации территорий.
Об этом сообщает ГрузияOnline со ссылкой на МИД Грузии.
По данным ведомства, в докладе детально говорится о новой стратегии США по обороне, растущих угрозах со стороны России, роли партнеров США и нуждах США. Подчеркивается тенденция модернизации российских военных возможностей, а также использование военной силы за пределами России, в том числе и факты использования военной силы Россией за пределами границы, в том числе и в отношении соседних стран, а также попытки помешать суверенным демократическим процессам других стран. В том числе отмечается, что Россия явно пытается изменить мировую географию и наглядным примером посягательства на суверенитет других стран является вторжение в Грузию в 2008 году и текущая оккупация Грузии.
«В противовес существующей ситуации департамент выделает три главных направления США — укрепление военных возможностей, укрепление сотрудничества с альянсами и партнерами, реформа департамента по обороне. Генерал Данфорд также рассказал об асимметричных угрозах и возможностях России, в том числе информационные, кибер и неконвенционные операции, которые Россия использует вместе с экономическими и политическими рычагами, чтобы получить преимущество и достичь намеченных целей на мировой арене. Генерал также упомянул реваншистские действия России против Грузии и Украины и попытки России ослабить демократию в Европе и США», — говорится в информации МИД Грузии.
Ещё на эту тему:
Міністр з питань примирення Грузії: сценарій з паспортами вже використовувався Кремлем
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
Заместитель Лаврова обвинил Грузию во "враждебной деятельности на международных площадках"
США призвали Россию прекратить преследование судоходства в Азовском море / Инфографика
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
Глава МИД надеется, что Европарламент примет четкую резолюцию по оккупированным территориям Грузии
Российские оккупанты похитили грузинского пастуха
На праздник Гиоргоба югоосетинские власти выставили охрану вдоль разделительной линии