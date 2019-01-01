В отчете и.о. секретаря по обороне США Патрика Шэнахэна и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозеф Данфорда, представленного в ходе обсуждения бюджета департамента по обороне США к 2020 фискальному году на заседании комитета по ассигнованиям Сената США, говорится об угрозах со стороны России, вторжении России в Грузию в 2008 году и оккупации территорий.

Об этом сообщает ГрузияOnline со ссылкой на МИД Грузии.

По данным ведомства, в докладе детально говорится о новой стратегии США по обороне, растущих угрозах со стороны России, роли партнеров США и нуждах США. Подчеркивается тенденция модернизации российских военных возможностей, а также использование военной силы за пределами России, в том числе и факты использования военной силы Россией за пределами границы, в том числе и в отношении соседних стран, а также попытки помешать суверенным демократическим процессам других стран. В том числе отмечается, что Россия явно пытается изменить мировую географию и наглядным примером посягательства на суверенитет других стран является вторжение в Грузию в 2008 году и текущая оккупация Грузии.

«В противовес существующей ситуации департамент выделает три главных направления США — укрепление военных возможностей, укрепление сотрудничества с альянсами и партнерами, реформа департамента по обороне. Генерал Данфорд также рассказал об асимметричных угрозах и возможностях России, в том числе информационные, кибер и неконвенционные операции, которые Россия использует вместе с экономическими и политическими рычагами, чтобы получить преимущество и достичь намеченных целей на мировой арене. Генерал также упомянул реваншистские действия России против Грузии и Украины и попытки России ослабить демократию в Европе и США», — говорится в информации МИД Грузии.