Разведчики ЮВО завершили спецподготовку на горном полигоне Дарьял

20:15 10.05.2019 0 комментариев Россия

Более 200 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) завершили интенсивную подготовку на горном полигоне «Дарьял» Северной Осетии.

Инструкторы в рамках специального курса обучали военнослужащих практическим действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Разведчики научились тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

Раз в неделю разведчики осуществляли трехсуточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 метров над уровнем моря, на которых отрабатывались действия в сторожевом охранении, патрулировании и в секрете, с использованием средств современной цифровой связи и навигации, а также комплексов разведки и связи «Стрелец».



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