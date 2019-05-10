Українські і британські військові провели навчання PASSEX в Чорному морі / Фото
|18:31 10.05.2019
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Український ракетний катер "Прилуки" та корабель гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 провели навчання PASSEX в Чорному морі.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.
Як зазнається, ракетний катер "Прилуки" провів низку тренувань в акваторії Чорного моря з кораблем гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.
У ході спільного тренування судна виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО. Окрім цього, до тренувань залучався гелікоптер морської авіаційної бригади. Зокрема, морський багатоцільовий вертоліт М-14 виконував завдання щодо висвітлення надводної обстановки в районі тренувань.
Також разом із кораблями він відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції та подальшої евакуації постраждалого.
Фото ВМС України
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