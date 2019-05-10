Український ракетний катер "Прилуки" та корабель гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 провели навчання PASSEX в Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.

Як зазнається, ракетний катер "Прилуки" провів низку тренувань в акваторії Чорного моря з кораблем гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

У ході спільного тренування судна виконали завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО. Окрім цього, до тренувань залучався гелікоптер морської авіаційної бригади. Зокрема, морський багатоцільовий вертоліт М-14 виконував завдання щодо висвітлення надводної обстановки в районі тренувань.

Також разом із кораблями він відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції та подальшої евакуації постраждалого.

Фото ВМС України