Український режисер Олег Сенцов, якого заарештували п'ять років тому, в російському ув'язненні намагається працювати над новими фільмами.

Утім, йому забороняють їх дивитись, повідомила адвокатка ув'язненого українця Ольга Дінзе, передає УНН з посиланням на DW.

"Половину дня усі в'язні займаються стройовою підготовкою - це вимога режиму. Олег марширує трохи менше за інших - йому дозволяють більше часу витрачати на прогулянки та заняття спортом через реабілітацію після голодування", - зазначила вона.

Адвокат додала, що режисер продовжує творити.

"Після реабілітації Олег повернувся до творчості, працює над сценаріями. На жаль, адміністрація колонії не дозволяє йому користуватися медіапрогравачем, тому він не в змозі дивитись ті роботи, які йому присилають колеги", - зазначає Ольга Дінзе.

Наступний візит адвокатів до ув'язненого українського режисера, за словами Дінзе, запланований на кінець травня.

Мати Олега Сенцова - Людмила - розповіда, що розмовляє телефоном зі своїм сином 20 хвилин раз на місяць.

Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Відмовляючись від прийому їжі, він вимагав від російської влади звільнення 64 українських громадян, заарештованих з політичних мотивів. Голодування тривало 145 дні - режисер був змушений перервати його 6 жовтня через загрозу примусового годування.