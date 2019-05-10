У Міжнародному трибуналі ООН з морського права заперечили твердження Росії щодо нібито провокативної поведінки українських кораблів біля Керченської протоки 25 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив адвокат Джонатан Гімблет під час слухань щодо захоплення українських моряків Росією у Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі.

Гімблет відкинув російські звинувачення, що українські кораблі нібито "таємно вторглися" в російські територіальні води. Він зазначив, що раніше українські судна вже проходили Керченську протоку і все миналось без інцидентів.

"За два місяці до того інші українські судна проходили аналогічним маршрутом - з української Одеси до українського Бердянська", - зазначив Гімблет, продемонструвавши мапу маршруту.

Окремо він заперечив, що на борту бронекатера "Нікополь" нібито виявили документи, згідно з якими українські екіпажі мали наказ саме приховано пройти через Керченську протоку.

Крім того, Гімблет спростував російське звинувачення щодо "провокативних дій" українських суден, що нібито "Нікополь" та "Бердянськ" були у стані бойової готовності і загрожували російським суднам.

"Припущення, що ці два маленькі і легкоозброєні катери могли створювати загрозу… не викликають довіри", - сказав Гімблет.

Також адвокат вказав на те, що РФ сама перекрила Керченську протоку, розмістивши там танкер.

"Навіть якби ці звинувачення були правдивими, а це не так, факти свідчать про чітке порушення Росією Конвенції (ООН з морського права)", - додав адвокат.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 травня, у Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі розпочалися відкриті слухання у справі нападу РФ на українські кораблі та захоплення українських моряків.