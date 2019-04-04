Оккупационную "администрацию" Армянска поймали на рекордных махинациях с детскими площадками
|17:31 10.05.2019
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|Крым
«Прокуратура» оккупированного Армянска выявила в оккупационной «администрации» города факт махинаций с приобретением и установкой в городе детских площадок.
Нарушения были установлены в ходе проверки законности расходования денежных средств на эти цели, сообщает QHA со ссылкой на оккупационное ведомство.
"Выявлен факт незаконного изменения заказчиком – «администрацией» Армянска — условий контракта в сторону удорожания товаров от 50% до 500%, что повлекло причинение «республиканскому» бюджету ущерба на сумму 1,7 млн рублей", — заявили в "прокуратуре".
Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий».
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