«Прокуратура» оккупированного Армянска выявила в оккупационной «администрации» города факт махинаций с приобретением и установкой в городе детских площадок.

Нарушения были установлены в ходе проверки законности расходования денежных средств на эти цели, сообщает QHA со ссылкой на оккупационное ведомство.

"Выявлен факт незаконного изменения заказчиком – «администрацией» Армянска — условий контракта в сторону удорожания товаров от 50% до 500%, что повлекло причинение «республиканскому» бюджету ущерба на сумму 1,7 млн рублей", — заявили в "прокуратуре".

Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий».