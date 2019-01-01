Україні повернули понад три мільйони доларів у справі про спецконфіскацію коштів Януковича
|17:01 10.05.2019
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|Украина
Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів.
Про це заявила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу відомства.
«Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ «Укргазбанк», - зазначила вона.
Заступник міністра уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли вищезазначені грошові кошти за обома провадженнями.
22 лютого повідомлялось, що конфісковані в оточення Януковича 1,5 мільярда гривень перерахували на банківський рахунок Державної казначейської служби України.
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