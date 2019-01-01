Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів.

Про це заявила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу відомства.

«Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ «Укргазбанк», - зазначила вона.

Заступник міністра уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли вищезазначені грошові кошти за обома провадженнями.

22 лютого повідомлялось, що конфісковані в оточення Януковича 1,5 мільярда гривень перерахували на банківський рахунок Державної казначейської служби України.