Україні повернули понад три мільйони доларів у справі про спецконфіскацію коштів Януковича

17:01 10.05.2019 0 комментариев Украина

Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів. 

Про це заявила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу відомства. 

«Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ «Укргазбанк», - зазначила вона. 

Заступник міністра уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли вищезазначені грошові кошти за обома провадженнями. 

22 лютого повідомлялось, що конфісковані в оточення Януковича 1,5 мільярда гривень перерахували на банківський рахунок Державної казначейської служби України.



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