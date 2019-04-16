Порт «Чорноморськ» розпочав обслуговування регулярного сервісу EML / Фото

16:31 10.05.2019 0 комментариев Украина

Морський порт «Чорноморськ» розпочав обслуговування нового регулярного чорноморського сервісу ро-ро оператора Euro Marine Logistics (EML), спільного підприємства японської Mitsui O.S.K. Lines (MOL) і норвезької Hoegh Autoliners.

Судно City of Amsterdam здійснило пробний захід судна 21 квітня, доставивши 442 легкових автомобіля Mazda, Subaru і Hyundai. Другий захід судна відбувся на початку травня. Судно доставило 348 автомобілів. Обробка судна здійснювалася на причалі №28 поромного комплексу (термінал №5) 6 травня, повідомляють Порти України посилаючись на  прес-службу ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ», 

«Обидва суднозаходи показали, що транзитні перевезення накатних вантажів через порт «Чорноморськ» економічно вигідні для всіх сторін-учасників», ― зазначила прес-служба.

Про плани EML відкрити новий регулярний чорноморський сервіс стало відомо у березні 2019 року. Як очікувалося, в ротацію портів увійдуть Пірей, Новоросійськ і Чорноморськ.

ДП «МТП «Чорноморськ» оперує причалами №№1, 2, 7, 8 (виведений з експлуатації), 9 (секції I-III виведені з експлуатації), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морського порту «Чорноморськ».

Мультимодальний термінал морського порту «Чорноморськ» (термінал №5) ― єдиний в Україні, який спеціалізується на обслуговуванні залізнично-поромних і автомобільно-поромних ліній, а також суден типу ро-ро (roll-on/roll-off, з горизонтальним вантаженням). Термінал розташований на причалах №26-28. Потужності терміналу забезпечують функціонування Євро-Азійського транспортного коридору, який з'єднує країни Західної Європи, України, Грузії і країни Азії.

Термінал може одночасно вести обробку двох залізничних поромів і двох автопаромов. Термінал має самостійні в'їзди для вагонів і автотранспорту. Потужності терміналу дозволяють щорічно перевантажувати 4,5 млн тонн вантажів у вагонах, близько 40 тис. великовантажних автомобілів і 250 тис. одиниць авто- і сільгосптехніки.


Фото: marinetraffic.com



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