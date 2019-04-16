Одеський порт прийняв перший танкер із турецьким дизпальним

16:01 10.05.2019 0 комментариев Украина

Біля причалу №5 Нафтогавані Одеського морського порту у вівторок уперше ошвартувався танкер Nord Highlander (прапор ― Данія) із вантажем 30,014 тис. тонн турецького дизпалива.

Як повідомила прес-служба адміністрації Одеського порту, колектив нафторайону вжив усіх необхідних заходів для своєчасної і безпечної постановки судна і організації вивантаження палива в ємності ПАO «Одесанафтопродукт», пишуть Порти України.

«Захід першого танкера з турецьким дизпальним ― це знакова подія. Як відомо, в останні роки перевалка наливних вантажів у нашому порту значно знизилася. Причиною тому стали геополітичні процеси, ситуація на світовому ринку нафтопродуктів. Однак і адміністрація порту, і наші партнери ― «Синтез Ойл» перебувають у постійному переговорному процесі щодо залучення додаткових вантажопотоків. Сподіваємося, що вантажопотік турецьких нафтопродуктів стане постійним, за рахунок якого Одеський порт зможе збільшити нафтоперевалку», ― зазначив начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук.

За даними дирекції партнера порту ― компанії «Синтез Ойл», за 4 місяці нинішнього року через причали нафторайону перевалено 370 тис. тонн нафтопродуктів ― на 117 тис. тонн менше аналогічних показників 2018 року. В основному це азербайджанська нафта, яка надходить на Кременчуцький нафтопереробний завод, імпортне дизпаливо, експорт ― мазут.

За інформацією директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, оператором терміналу «Синтез Ойл» в Одеському морському порту, який раніше контролювала група «Приват» і бізнес-структури Ігоря і Григорія Суркісів, на сьогодні є азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR. За відомостями експерта, процес переходу «Синтез Ойл» до SOCAR почався в 2016 році.

Одеський морський порт розташований у південно-західній частині Одеської затоки. Кількість вантажних причалів ― 31, довжина вантажного причального фронту ― 6,291 кілометра. Крім «Синтез Ойл», у порту працюють ДП «КТО», ТОВ «Бруклін-Київ», ТОВ «Металзюкрайн Корп», ТОВ «Новолог», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», ТОВ «Новотех-Термінал», ТОВ «УНСК», ПАТ «ДПЗКУ «Одеський зерновий термінал» та інші портові оператори.

Одеський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 10,1% ― до 21,698 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 16% проти 18,2% в 2017 році.



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