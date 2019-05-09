На Рівенщині відбуваються льотно-тактичні навчання ескадрилій армійської авіації / Відео
|15:31 10.05.2019
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|Украина
На Рівненському військовому полігоні проводяться масштабні заходи бойової підготовки бригад армійської авіації Сухопутних військ та Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
В заході беруть участь всі категорії льотного та льотно-підйомного складу, авіанавідники, офіцери бойового управління.
Екіпажі вертольотів різних типів, зокрема Мі-24 та Мі-8 у складі пар, ланок та ескадрилій виконують навчально-бойові завдання в складних метеорологічних умовах.
Окрім польотів різної складності, льотчики виконують завдання з висадки десанту, елементи евакуації, польоти на бойове застосування ракетного та артилерійсько-гарматного озброєння з гранично малої висоти вдень та вночі.
Окремим питанням навчань стане відпрацювання навичок пілотування вертолітної техніки, обладнаної приладами нічного бачення, що дозволяє літати та вести вогонь в темну пору доби на рекордно малій висоті, а в реальній бойовій обстановці приховано наблизитися, знищити цілі та безпечно повернутися в район базування.
В рамках завершення підготовки підрозділів армійської авіації буде визначено кращий екіпаж, пару, вертолітну ланку Мі-24, Мі-8.
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