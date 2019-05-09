На Рівненському військовому полігоні проводяться масштабні заходи бойової підготовки бригад армійської авіації Сухопутних військ та Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

В заході беруть участь всі категорії льотного та льотно-підйомного складу, авіанавідники, офіцери бойового управління.

Екіпажі вертольотів різних типів, зокрема Мі-24 та Мі-8 у складі пар, ланок та ескадрилій виконують навчально-бойові завдання в складних метеорологічних умовах.

Окрім польотів різної складності, льотчики виконують завдання з висадки десанту, елементи евакуації, польоти на бойове застосування ракетного та артилерійсько-гарматного озброєння з гранично малої висоти вдень та вночі.

Окремим питанням навчань стане відпрацювання навичок пілотування вертолітної техніки, обладнаної приладами нічного бачення, що дозволяє літати та вести вогонь в темну пору доби на рекордно малій висоті, а в реальній бойовій обстановці приховано наблизитися, знищити цілі та безпечно повернутися в район базування.

В рамках завершення підготовки підрозділів армійської авіації буде визначено кращий екіпаж, пару, вертолітну ланку Мі-24, Мі-8.