Российское посольство в Молдове выразило обеспокоенность участившимися запретами на въезд гражданам РФ в республику.

Произошло это после того, как в среду, 8 мая, отказ на границе получил прилетевший в Кишинев глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, сообщает ТАСС со ссілкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

"Посольство Российской Федерации крайне обеспокоено участившимися случаями отказа во въезде в Республику Молдова российским гражданам <…> Полностью разделяя мнение, что Республика Молдова имеет значительный туристический потенциал и является одним из привлекательных направлений для путешествий россиян, констатируем, что подобные действия молдавских партнеров совершенно не способствуют увеличению турпотока из нашей страны, тем более - гармонизации двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Молдовы отказали во въезде в страну главе комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александру Малькевичу.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ.