Парламент Греції 10 травня розглядатиме вотум довіри до прем’єр-міністра Алексіса Ципраса.

Голосування відбудеться на тлі підготовки до місцевих виборів та виборів до Європейського парламенту, які відбудуться 26 травня, та до парламентських виборів, запланованих на жовтень 2019 року, повідомляє Радіо Свобода.

До розгляду другого вотуму довіри за цей рік закликав сам Ципрас.

«Я прошу довіри парламенту та грецького народу 26 травня для реалізації наступних чотирьох років нашого соціального плану відновлення», – сказав Ципрас, виїхавши на саміт ЄС в румунському місті Сібіу.

Очікується, що Ципрас може розраховувати на щонайменше 152 голоси із 300, чого достатньо для позитивного голосування за вотум довіри.

Під час свого перебування на посаді прем’єра Ципрас досяг угоди із прем’єром Македонії Зораном Заєвим про зміну назву країни, завершивши суперечку між державами, яка тривала кілька років.

На початку 2019 року Македонія змінила назву на Північну Македонію, а Греція зняла заперечення проти її вступу до НАТО і ЄС. Афіни висловлювали побоювання, що Македонія може висунути територіальні претензії на грецьку область Македонія.