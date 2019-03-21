Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
|14:01 10.05.2019
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|Румыния
Два землетрясения магнитудой более 3.5 баллов произошли этим утром в жудеце Бузэу в сейсмической зоне Вранча. Новое землетрясение произошло сегодня утром в Румынии, в округе Бузэу, в сейсмической зоне Вранча.
Об этом пишет nokta со ссылкой на Национальный институт исследований и разработок по физике Земли (INCDFP) в Румынии.
Первое землетрясение силой 3.6 балла произошло около 03:41 на глубине 122 километра.
Интенсивность землетрясения в эпицентральной области была первой ступенью Меркалли, а ближайшими к эпицентру местами были: Нехойу (30 км), Ковасна (46 км), Бузэу Инторсура (55 км), Бузэу (55 км).
Спустя пару часов последовало второе землетрясение силой 3.7 баллов в 07:36 утра на глубине 116 км.
Наиболее сильное землетрясение в этом году произошло 9 января в жудеце Бузэу, его сила составила 4.4 балла. В прошлом году сила самого значительного землетрясения составила 5.8 балло. Оно произошло также в Бузэу.
В мае в Румынии произошло семь землетрясений с магнитудой от 2,1 до 4 баллов по шкале Рихтера. В этом году самое сильное землетрясение произошло 9 января в округе Бузэу в сейсмической зоне Вранча и имело силу 4,4 балла по Рихтеру.
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