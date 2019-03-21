Два землетрясения магнитудой более 3.5 баллов произошли этим утром в жудеце Бузэу в сейсмической зоне Вранча. Новое землетрясение произошло сегодня утром в Румынии, в округе Бузэу, в сейсмической зоне Вранча.

Об этом пишет nokta со ссылкой на Национальный институт исследований и разработок по физике Земли (INCDFP) в Румынии.

Первое землетрясение силой 3.6 балла произошло около 03:41 на глубине 122 километра.

Интенсивность землетрясения в эпицентральной области была первой ступенью Меркалли, а ближайшими к эпицентру местами были: Нехойу (30 км), Ковасна (46 км), Бузэу Инторсура (55 км), Бузэу (55 км).

Спустя пару часов последовало второе землетрясение силой 3.7 баллов в 07:36 утра на глубине 116 км.

Наиболее сильное землетрясение в этом году произошло 9 января в жудеце Бузэу, его сила составила 4.4 балла. В прошлом году сила самого значительного землетрясения составила 5.8 балло. Оно произошло также в Бузэу.

В мае в Румынии произошло семь землетрясений с магнитудой от 2,1 до 4 баллов по шкале Рихтера. В этом году самое сильное землетрясение произошло 9 января в округе Бузэу в сейсмической зоне Вранча и имело силу 4,4 балла по Рихтеру.