Сьогодні Трибунал з морського права заслухає справу українських військовополонених

10:31 10.05.2019 0 комментариев Крым

Сьогодні, 10 травня, в Міжнародному трибуналі з морського права у Гамбурзі відбудуться слухання щодо українських військовополонених моряків.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зазначила, що перше засідання триматиме лише три години. "Але позаду - півроку підготовки позову, де важливе кожне слово, кожна кома, де потрібна вагома доказова база і бездоганно виписана правова позиція. Слідкуємо за слуханнями і тримаємо кулаки за українську команду", - написала вона у Facebook, повідомляє Укрінформ.

Очолює українську делегацію заступник глави МЗС Лана Зеркаль.

Вона розповіла, що на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс.

"Але чи не найважливішу роль в представленні позицій держав в міжнародних судових інстанціях відіграють університетські професори. Нам пощастило залучити до представництва наших інтересів в судових справах людей, академічний та практичний досвід і авторитет яких визнано в усьому світі", - зазначила Зеркаль.

Професор Жан-Марк Тювенін (Jean-Marc Thouvenin) є генеральним секретарем Гаазької Академії міжнародного права. Вже кілька десятиліть він веде активну практику представництва держав у Міжнародному суді ООН, Постійній палаті третейського суду та в Європейському суді справедливості. Окрім наших справ проти РФ, він бере участь у найактуальніших на сьогодні справах в Міжнародному суді ООН, зокрема «Болівія проти Чилі щодо обов’язку вести переговори про доступ до Тихого Океану» та «Іран проти США щодо порушення положень двосторонньої Угоди про дружбу 1955 року».

Професор Альфред Соонс (Alfred H. Soons) був арбітром у трибуналах з морського права у багатьох знакових справах останніх років, зокрема у справі «Філіппіни проти Китаю щодо Південно-Китайського моря» та у справі «Нідерланди проти Росії щодо голландського судна «Arctic Sunrise». Рішення у цих справах найчастіше згадуються в контексті наших справ проти Російської Федерації.

За словами Зеркаль, на червневих слуханнях у Гаазі до нас приєднається також Гарольд Коу (Harold Koh) – Стерлінгський Професор (Sterling Professor) з міжнародного права Єльського університету.



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