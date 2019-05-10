Новий глава МЗС Естонії підніме в Брюсселі питання нових санкцій проти РФ
|13:01 10.05.2019
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|Россия
Новий очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу має намір вже в понеділок, 13 травня, підняти в Брюсселі питання про запровадження нових санкцій щодо РФ через паспортизацію громадян Ураїни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський міністр заявив у інтерв’ю Eesti Päevaleht.
"Росія - ядерна держава, яка протягом останнього десятиріччя двічі використала силу щодо сусідніх країн", - зазначив Рейнсалу.
Він додав, що в інтересах Естонії підтримувати суверенітет та територіальну цілісність країн, щоб такі акти агресії отримали відповідне трактування.
"У зв'язку з цим я попросив Міністерство закордонних справ проаналізувати можливі додаткові заходи, що стосуються останніх кроків Росії, коли вона, у порушення духу Мінських угод, почала в спрощеному порядку видавати в Криму і на Донбасі паспорти", - повідомив Рейнсалу.
Рейнсалу вирушить на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, де має намір "хоча б риторично" обговорити кроки ЄС у відповідь на дії Росії.
Дводенна зустріч глав МЗС ЄС, де обговорять паспортизацію РФ, розпочнеться в Брюсселі 13 травня.
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