Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом
|12:31 10.05.2019
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|Крым
Сейм Латвії ухвалив заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар, у якій ідеться, що радянська влада здійснила геноцид стосовно кримськотатарського народу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу парламенту Латвії.
В ухваленому документі зазначається, що цілий ряд історичних джерел вказують на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що жили в Радянському Союзі. В тому числі - і проти кримських татар, щоб знищити їхню культуру, соціальний спадок, історичну приналежність народу до території Кримського півострова, та щоб вижити їх з батьківщини.
Сейм у заяві також нагадує, що Росія п'ять років тому незаконно анексувала Крим. Латвійські парламентарі засуджують тривалу політику утисків та насильства з боку Росії щодо кримських татар.
"Ті кримські татари, хто відмовляється прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, стикаються з дискримінацією. Їм заборонено допуск до освіти, медичних послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції і культуру. Немислимо, що кримські татари вже вдруге за 75 років насильно пригнічуються і переслідуються. Історія може повторитися", - сказав голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс.
Заява закликає міжнародне співтовариство та інституції відзначити депортацію кримських татар 75 років тому і стежити за сьогоднішніми подіями в Криму.
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