Сегодня — пятая годовщина ареста Олега Сенцова
|12:01 10.05.2019
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|Крым
Пять лет назад, 10 мая 2014 года, в Симферополе оккупанты арестовали украинского режиссера Олега Сенцова.
Олег Сенцов — украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный деятель. Лауреат премии Сахарова «За свободу мысли» и Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, пишет ATR.
В этот день в Киеве пройдет несколько акций в поддержку политзаключенных. В центре Киева 10 мая общественные деятели проведут шествие под названием «Do you remember?» к 14 посольствам стран Совета Европы. Также в Крещатом парке в Киеве пройдет акция «Сажайте цветы, а не людей», посвященная пятой годовщине ареста украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.
Сенцова задержали 10 мая 2014 года в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко и еще несколькими украинцами.
Оккупанты обвинили Олега Сенцова в «организации террористической группы и подготовке терактов в Крыму». Сам Олег считает, что его судили за участие в Революции Достоинства и активную позицию по отстаиванию украинской государственности в Крыму.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова по сфабрикованному делу о подготовке терактов в Крыму. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима, Александр Кольченко — к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
Сейчас украинский политзаключенный отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе на севере России.
Напомниа, Александр Кольченко на майские праздники был помещен в штрафной изолятор.
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