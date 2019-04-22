Пять лет назад, 10 мая 2014 года, в Симферополе оккупанты арестовали украинского режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов — украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный деятель. Лауреат премии Сахарова «За свободу мысли» и Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, пишет ATR.

В этот день в Киеве пройдет несколько акций в поддержку политзаключенных. В центре Киева 10 мая общественные деятели проведут шествие под названием «Do you remember?» к 14 посольствам стран Совета Европы. Также в Крещатом парке в Киеве пройдет акция «Сажайте цветы, а не людей», посвященная пятой годовщине ареста украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Сенцова задержали 10 мая 2014 года в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко и еще несколькими украинцами.

Оккупанты обвинили Олега Сенцова в «организации террористической группы и подготовке терактов в Крыму». Сам Олег считает, что его судили за участие в Революции Достоинства и активную позицию по отстаиванию украинской государственности в Крыму.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова по сфабрикованному делу о подготовке терактов в Крыму. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима, Александр Кольченко — к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сейчас украинский политзаключенный отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе на севере России.

Напомниа, Александр Кольченко на майские праздники был помещен в штрафной изолятор.