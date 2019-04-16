Відсьогодні українські офіцери та контрактники національного військового флоту беруть участь у стажуванні на борту корабля гідрографічної розвідки HMS ECHO H87 Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії.

Про це повідомляє прес-центр Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як зазначається, стажування українських моряків проходить відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України та на запрошення британської сторони.

"Головна мета заходу полягає в удосконаленні морської підготовки та ознайомленні з організацією корабельної служби Королівських ВМС Великої Британії", - зазначають військові.

Протягом 5 днів перебування на борту корабля українці мають перетнути Чорне море та пройти такі складні райони цивільного судноплавства, як протоки Босфор та Дарданелли, подолати Мармурове та Єгейське море. Далі за планом - захід до військово-морської бази НАТО "Суда-Бей", що на острові Крит (Грецька Республіка).

Повідомляється, що українські військові спостерігатимуть за роботою британських моряків на головному командному пункті HMS ECHO під час тактичного маневрування, братимуть участь в тренуваннях у складі корабельних бойових розрахунків, працюватимуть на бойових постах, відпрацьовуватимуть елементи штурманського прокладання курсу корабля, виконуватимуть завдання при проходженні вузини й навігаційному орієтуванню за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.