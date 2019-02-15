В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
|11:01 10.05.2019
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|Турция
Масштабные учения ВМС Турции Denizkurdu-2019 пройдут одновременно в акватории трех морей - Черного, Эгейского и Средиземного.
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции.
Учения продлятся с 13 по 25 мая, и в них будут задействованы 131 корабль, 57 самолетов и 33 вертолета.
В Denizkurdu-2019 примет участие около 25900 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, спецназа и береговой охраны.
Цель учений - повышение боеготовности подразделений указанных родов войск.
В рамках Denizkurdu-2019 85 кораблей, задействованных в учениях, 21-24 мая посетят порты Черного, Средиземного и Эгейского морей. Корабли, в частности, осуществят заход в 31 турецкий и два иностранных порта.
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