В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек

13:31 10.05.2019 0 комментариев Азербайджан

В результате аварии, произошедшей на трубоукладочном судне в Каспийском море, пострадали 14 человек. 

Об этом Trend сообщили в компании Saipem.

«Восьмого мая, примерно в 18:30 на проводящем со стороны компании Saipem оперативные работы трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» произошел пожар. Во время пожара 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, и в данный момент перевозятся на бакинский берег посредством корабля Citadel», - отметили в компании.

«Для незамедлительной перевозки раненых в Центральную больницу нефтяников на порту ожидают машины скорой медицинской помощи. Saipem контролирует ход событий и регулярно будет оповещать о происходящем», - говорится в сообщении.

В Saipem также отметили, что пожар на трубоукладочном корабле потушен.



Ещё на эту тему:

10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
23:21 02.03.2018
Число погибших в результате пожара в наркологическом центре в Баку достигло 25 человек
09:59 07.02.2018
В Баку прогремел взрыв на Радиозаводе / Фото / Видео
09:56 28.12.2017
В МЧС Азербайджана создан штаб по поиску пропавших альпинистов
15:06 01.09.2017
Лесной пожар в Огузе перекинулся на территорию Шахдагского национального парка
07:59 28.08.2017
В Азербайджане на оружейном складе произошел пожар
16:14 22.08.2017
Поиски пропавших в Каспии 15 декабря 2016 года нефтяников завершились
10:45 27.12.2016
В Баку на магистральном газопроводе произошел взрыв
13:15 19.12.2016
Пропавших на Каспии нефтяников ищут более 700 спасателей
11:33 15.12.2016
В результате аварии на Каспии без вести пропали 10 человек
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 10.05.2019
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
17:41 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
09:01 10.05.2019
Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
Все новости страны
Греция Греция
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
12:01 07.05.2019
12 стран принимают участие в командно-штабных учениях в Грузии
12:00 06.05.2019
В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
Все новости страны
Молдова Молдова
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
10:41 03.05.2019
Антикоррупционную прокуратуру временно возглавила Адриана Бецишор
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
Все новости страны
Россия Россия
13:01 10.05.2019
Новий глава МЗС Естонії підніме в Брюсселі питання нових санкцій проти РФ
08:31 10.05.2019
У країні НАТО двох російських агентів засудили за спробу перевороту
16:31 08.05.2019
В Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков
14:01 08.05.2019
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 10.05.2019
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
Все новости страны
Турция Турция
11:01 10.05.2019
В масштабных учениях ВМС Турция задействует 131 корабль и авиацию
20:31 08.05.2019
У Туреччині розробили новітню суперзброю / Фото, відео
18:31 08.05.2019
FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині
16:15 07.05.2019
Турция отказалась от введения ограничительных мер на российскую металлопродукцию
Все новости страны
Украина Украина
13:15 10.05.2019
У Морському трибуналі ООН заперечили звинувачення РФ проти українських кроаблів
12:31 10.05.2019
Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом
12:15 10.05.2019
Зеркаль выступила на трибунале ООН о захвате моряков: текст речи
12:01 10.05.2019
Сегодня — пятая годовщина ареста Олега Сенцова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс