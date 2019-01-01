В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
|13:31 10.05.2019
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|Азербайджан
В результате аварии, произошедшей на трубоукладочном судне в Каспийском море, пострадали 14 человек.
Об этом Trend сообщили в компании Saipem.
«Восьмого мая, примерно в 18:30 на проводящем со стороны компании Saipem оперативные работы трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов» произошел пожар. Во время пожара 14 человек получили ожоги различной степени тяжести, и в данный момент перевозятся на бакинский берег посредством корабля Citadel», - отметили в компании.
«Для незамедлительной перевозки раненых в Центральную больницу нефтяников на порту ожидают машины скорой медицинской помощи. Saipem контролирует ход событий и регулярно будет оповещать о происходящем», - говорится в сообщении.
В Saipem также отметили, что пожар на трубоукладочном корабле потушен.
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