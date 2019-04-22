Політв'язня Кольченка на травневі свята перевели у штрафний ізолятор
|09:31 10.05.2019
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|Крым
Український політв'язень Олександр Кольченко, якого утримують в ІК-6 в російському Копейську, на тривалі травневі свята відправили у штрафний ізолятор у зв'язку з передсвятковим «посиленням режиму».
Про це повідомила Укрінформу російська правозахисниця Тетяна Щур.
"Хочу сказати, що Саша Кольченко 9 травня традиційно відбуває термін в СІЗО, як кожен "червоний день" календаря. Начебто, завтра, 10 травня, його збираються випустити. Як і дізнаємося, очевидно, 13 травня, коли до нього має потрапити наш адвокат», - розповіла Щур.
За її словами, такі правила в російських в'язницях, що у зв'язку з святковими днями відбувається посилення режиму. І всіх засуджених, які мають "тяжкі" статті, прибирають із зони з профілактичною метою.
Як повідомлялося, Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.
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