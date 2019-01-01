Приєднання до ЄС залишається головним пріоритетом Болгарії
|09:01 10.05.2019
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|Болгария
Європейський союз став унікальним інструментом соціального й економічного зближення.
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов під час свого виступу перед учасниками неформального саміту ЄС, який пройшов у румунському місті Сібіу, повідомляє Укрінформ.
«Європейський союз став унікальним інструментом соціального й економічного зближення. Саме тому ми повинні продовжити політику, спрямовану на максимальне економічне зростання і зайнятість населення, щоб не було Європи різних швидкостей», - зазначив Борисов.
За словами болгарського прем'єра, для реалізації амбітних планів, у наступний інституційний період європейським державам необхідний адекватний і ефективний бюджет. Борисов звернув особливу увагу і на збереження ролі бюджету ЄС як інвестиційного інструменту, зокрема, в сфері розвитку сільського господарства.
Ключовим пріоритетом для Болгарії, за словами Борисова, залишається приєднання країни до Шенгенського безвізового простору.
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