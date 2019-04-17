США вперше за час дії санкційного режиму проти Північної Кореї затримали вантажне судно, що належить КНДР, за порушення санкцій.

Про це повідомляється на сайті Департаменту юстиції США, пише ZN,UA.

У четвер, 9 травня, американські правоохоронці затримали сухогруз "Вайс Онесті".

"Це судно використовували для незаконного транспортування вугілля з Північної Кореї та імпорту в країну важкого машинного обладнання. Платежі за технічне обслуговування, обладнання та ремонт "Вайс Онесті" були зроблені в доларах у невідомих банках США. Такі дії порушують законодавство США і резолюції Ради Безпеки ООН", – йдеться в заяві.

Департамент юстиції США вже подав позов щодо цивільної конфіскації затриманого судна у федеральний суд округу Манхеттен.

"Північна Корея і компанії, які допомагають їй ухилятися від санкцій США і ООН, повинні знати, що ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні: дії цивільної конфіскації, такі, як ця, або кримінальні звинувачення – для виконання режиму санкцій, введених США та глобальним співтовариством", – заявив помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Демерс.

США і міжнародне співтовариство ввели санкції проти КНДР через ракетно-ядерну програму Пхеньяну. Серед іншого, санкції передбачають заборону на поставки вугілля в КНДР. Тим не менш, Північна Корея успішно обходить ці санкції, імпортуючи вугілля в необхідних їй кількостях, так як багато компаній і держав ігнорують санкційний режим.

У суботу, 4 травня, Північна Корея запустила у східному напрямку кілька ракет малої дальності. Далі у неділю, 5 травня, КНДР провела нову серію випробувань керованих тактичних ракет і навчальні стрільби реактивних систем залпового вогню.

Трамп і Кім на саміті у Ханої не домовилися щодо денуклеаризації Північної Кореї, проте Кім заявив, що запевнив Трампа, що хоче "позбавитися своєї ядерної програми". Саміт США-КНДР завершили достроково, проте, за даними північнокорейських ЗМІ, Дональд Трамп і Кім Чен Ин встигли домовитися про нову зустріч.