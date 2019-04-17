США мають намір конфіскувати вперше затримане за порушення санкцій судно КНДР - приклад для Криму

08:45 10.05.2019 0 комментариев Крым

США вперше за час дії санкційного режиму проти Північної Кореї затримали вантажне судно, що належить КНДР, за порушення санкцій.

Про це повідомляється на сайті Департаменту юстиції США, пише ZN,UA.

У четвер, 9 травня, американські правоохоронці затримали сухогруз "Вайс Онесті".

"Це судно використовували для незаконного транспортування вугілля з Північної Кореї та імпорту в країну важкого машинного обладнання. Платежі за технічне обслуговування, обладнання та ремонт "Вайс Онесті" були зроблені в доларах у невідомих банках США. Такі дії порушують законодавство США і резолюції Ради Безпеки ООН", – йдеться в заяві.

Департамент юстиції США вже подав позов щодо цивільної конфіскації затриманого судна у федеральний суд округу Манхеттен.

"Північна Корея і компанії, які допомагають їй ухилятися від санкцій США і ООН, повинні знати, що ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні: дії цивільної конфіскації, такі, як ця, або кримінальні звинувачення – для виконання режиму санкцій, введених США та глобальним співтовариством", – заявив помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Демерс.

США і міжнародне співтовариство ввели санкції проти КНДР через ракетно-ядерну програму Пхеньяну. Серед іншого, санкції передбачають заборону на поставки вугілля в КНДР. Тим не менш, Північна Корея успішно обходить ці санкції, імпортуючи вугілля в необхідних їй кількостях, так як багато компаній і держав ігнорують санкційний режим.

У суботу, 4 травня, Північна Корея запустила у східному напрямку кілька ракет малої дальності. Далі у неділю, 5 травня, КНДР провела нову серію випробувань керованих тактичних ракет і навчальні стрільби реактивних систем залпового вогню.

Трамп і Кім на саміті у Ханої не домовилися щодо денуклеаризації Північної Кореї, проте Кім заявив, що запевнив Трампа, що хоче "позбавитися своєї ядерної програми". Саміт США-КНДР завершили достроково, проте, за даними північнокорейських ЗМІ, Дональд Трамп і Кім Чен Ин встигли домовитися про нову зустріч.



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