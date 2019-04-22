Слухання на першому засіданні Міжнародного трибуналу з морського права за позовом України проти Росії про незаконне захоплення 24 українських моряків 10 травня будуть тривати три години.

Про це у своєму Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України, глава делегації країни в Міжнародному трибуналі ООН Олена Зеркаль, пише ZN,UA.

Зеркаль, зокрема, зазначила, що підготовка до слухань займає значно більше часу, ніж саме засідання.

"В міжнародному публічному праві, можливо, як ніде, важлива майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска – буквально все важить і може стати вирішальним. І не важливо, мова йде про виступ, письмовий документ, або один з сотень додатків до документів", – написала Зеркаль.

Заступник міністра нагадала, що РФ активно протидіє спробам України в трибуналі довести протиправність дій Москви у Керченській протоці.

"Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної заяви, спотворюючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити, як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше було озвучено вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права.