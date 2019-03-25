Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции

16:45 08.05.2019 0 комментариев Греция

Президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проинформируют лидеров ЕС  на неформальном Евросоюза  в Румынии о незаконных буровых работах Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на Ekathimerini.  

Накануне Никос Анастасиадес сравнил действия Турции в исключительной экономической зоне острова (ИЭЗ)  острова со «вторым вторжением». «Это явное нарушение международного права или, как я мог бы описать, второе вторжение, учитывая нарушение исключительной экономической зоны Республики Кипр», - сказал он. Анастасиадес также заявил, что недавние действия Турции сделали невозможным возобновление переговоров о воссоединении острова.

Однако Анкара настаивает, что  продолжит реализацию своей программы в Восточном Средиземноморье.

Учитывая его вызывающую позицию по отношению к лидерам ЕС по этому вопросу, Афины и Никосия, как сообщается, считают, что единственный мессидж Турции - это экономическое давление со стороны крупных стран-инвесторов, таких как Германия и Нидерланды.

Европейский Союз и Соединенные Штаты уже призвали Анкару воздерживаться от действий, которые способствуют усилению напряженности в регионе.

Госдепартамент США призвал Турцию отменить свои планы по бурению на Кипре, обвинив Анкару в риске повышения напряженности в Средиземноморском регионе.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно «Фатих», которое с утра субботы находится в ИЭЗ. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября.



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