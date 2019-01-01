В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
|21:01 08.05.2019
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|Молдова
Власти Молдовы отказали во въезде в страну главе комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александру Малькевичу.
Об этом сообщила ТАСС в среду, 8 мая, глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.
"Эта персона не соответствовала требованиям для прохождения государственной границы. В ходе контроля он не смог подтвердить цель визита в Республику Молдова. Гражданин РФ был возвращен обратным рейсом Кишинев-Москва", - проинформировал представитель полиции.
Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ вручало ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.
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