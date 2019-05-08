У Туреччині розробили новітню суперзброю / Фото, відео
|20:31 08.05.2019
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|Турция
У Туреччині інженери розробили електромагнітну зброю Alka для знищення дронів.
Про це повідомляє Апостроф з посиланням на ресурс aa.com.tr.
Розробкою займалися експерти турецької оборонної компанії ROKETSAN. Вони представили вітчизняний прототип електромагнітної зброї, призначеної для знищення квадракоптерів з вибухівкою і вибухових пристроїв кустарного виробництва, що використовуються терористами.
Відзначають, що система наземного зброї Alka була вперше представлена на оборонній виставці IDEF'19 в Стамбулі. Компанія також показала відео випробувань вітчизняного прототипу електромагнітного зброї.
Представник ROKETSAN Угур Каясал підкреслив, що система Alka розроблена без зарубіжної підтримки.
"Спрямований електромагнітний імпульс виводить з ладу один або кілька дронів. Цей вид зброї може встановлюватися на бронетехніку і нерухомі об'єкти", - зазначив Каясал.
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