Захист політв'язня Бекірова заявляє про фальсифікацію результатів експертизи

20:01 08.05.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму провели експертизи у справі тяжкохворого Едема Бекірова, вже півроку утримуваного в ув'язненні.

Експерти стверджують, що його ДНК знайдено на упаковці з патронами і вибухівкою. Рідні Бекірова впевнені, що результати сфальсифіковані.

Про це дочка політв'язня Елеонора Бекірова написала у Facebook, передає Укрінформ.

"Балістична (вибухотехнічна) і біологічна (експертизи - ред.) на предмет, чи є на вилучених боєприпасах і вибухових речовинах відбитки мого батька і прихованого свідка (Меметова), встановили, що біологічна маса обох наявна... Однак біологічну масу у тата взяли ще в перший день до офіційного оголошення про затримання. В непроцесуальній обстановці, насильницьким шляхом, без присутності адвоката і понятих", - повідомила Бекірова.

За її словами, сліди біологічної маси виявлено на скотчі, яким були замотані боєприпаси і вибухові речовини, і мотузці, яка фіксувала рюкзак. Бекірова впевнена, що для фальсифікації використали біологічні матеріали, незаконно відібрані в день арешту.

"Звісно, адвокат і мій батько відразу висловили своє заперечення і незгоду з результатами цих експертиз. Все це несправедливо й абсурдно", - написала дочка ув'язненого.

Журналіст Антон Наумлюк у повідомленні в Facebook написав про те, що балістична і вибухотехнічна експертиза засвідчили: предмети, виявлені в сумці, яку, за версією слідства, Бекіров передав на зберігання якійсь людині, яка наразі виступає в ролі засекреченого свідка обвинувачення під ім'ям Карім Меметов, дійсно це 12 кг тротилу і майже 200 патронів калібру 9 мм.

Однак на самих патронах і вибухівці ніяких слідів виявлено не було.

"Слину у Бекірова відбирали двічі: 12 грудня 2018 року в будівлі ФСБ по Криму і Севастополю при затриманні і 29 грудня в СІЗО Сімферополя. Це не було офіційною оперативно-розшуковою дією, проводилося невідомими в цивільному. Захист підозрює, що ці, незаконним чином отримані зразки ДНК Бекірова, виявилися на упаковці патронів і вибухівки. Порушувати цілісність речових доказів, як це було зроблено у справі Ісмаїла Рамазанова, якому патрони підкинули під час обшуку, слідство цього разу не стало", - зазначив Наумлюк.

Крім вищезазначених, була проведена також психіатрична експертиза, яка визнала Едема Бекірова осудним.



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