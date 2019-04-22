В окупованому Криму після розгляду апеляційної скарги "суд" залишив блогера Нарімана Мемедемінова під арештом до 15 червня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"Цивільний журналіст і активіст Наріман Мемедемінов перебуватиме під арештом до 15 червня 2019 року", - повідомляє громадська організація.

За її даними, слідство передало матеріали справи до прокуратури.

За словами адвокатів Нарімана Мемедемінова, найближчим часом їх підзахисного буде етаповано до Ростова-на-Дону для розгляду справи по суті.

В ході засідання "Верховного Суду" Криму Наріман Мемедемінов згідно ст. 125 Кримінального кодексу РФ зробив кілька заяв щодо незаконних дій слідчого, які він від руки написав на папері і хотів передати своїм адвокатам. Однак судовий пристав відмовив йому у цьому, пославшись на те, що "ці папери не мають процесуального значення для судового процесу".

Крім того, Мемедемінов клопотав про відведення прокурора, "оскільки вважає його зацікавленою особою в даному процесі".

Захист підтримав позицію Мемедемінова, але "суддя" відхилив клопотання про відвід прокурора.

Також активіст клопотав про те, щоб його не утримували в клітці, не порушували цим самим його права і не ображали його людську гідність, оскільки він не вважає себе злочинцем.

"Він вимагав, щоб його посадили поруч зі своїми адвокатами, щоб він міг з ними радитися і обговорювати питання. Захист в особі адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова підтримав клопотання, однак суддя знову відхилив клопотання", - пише "Крымская солидарность".

Як повідомляв Укрінформ, Нарімана Мемедемінова звинувачують в "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням мережі Інтернет".

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в його будинку російські силовики провели обшук, після якого його затримали і заарештували. 20 березня 2019 року "суд" в окупованому Криму залишив у силі рішення про продовження арешту Мемедемінову до 16 травня 2019 року. Адвокати неодноразово заявляли, що його утримання в Сімферопольському СІЗО в умовах ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур. 30 березня в сімферопольській лікарні йому зробили операцію, на яку його не випускали із СІЗО два місяці.