Начальники генеральних штабів країн-членів НАТО 22 травня у Брюсселі обговорять ситуацію з безпекою та майбутню взаємодію з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті Альянсу.

Начальники генеральних штабів країн Альянсу у 2019 році зустрінуться вдруге з метою обговорення доктрини НАТО зі стримування і оборони, а також з метою забезпечення сприяння виконання повноважень новим головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Тодом Волтерсом у зоні його відповідальності.

Також буде проведено дві сесії за участі начальників генеральних штабів країн-партнерів НАТО - одна з Україною, інша - з колегами з країн Середземноморського басейну.

"Сесія стосовно України дозволить начальникам генеральних штабів отримати оновлену інформацію про поточну ситуацію з безпекою, останні події та обговорити майбутнє співробітництво, - йдеться у повідомленні.