Начальники генштабів країн НАТО обговорять безпекову ситуацію в Україні
|19:01 08.05.2019
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|Украина
Начальники генеральних штабів країн-членів НАТО 22 травня у Брюсселі обговорять ситуацію з безпекою та майбутню взаємодію з Україною.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті Альянсу.
Начальники генеральних штабів країн Альянсу у 2019 році зустрінуться вдруге з метою обговорення доктрини НАТО зі стримування і оборони, а також з метою забезпечення сприяння виконання повноважень новим головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Тодом Волтерсом у зоні його відповідальності.
Також буде проведено дві сесії за участі начальників генеральних штабів країн-партнерів НАТО - одна з Україною, інша - з колегами з країн Середземноморського басейну.
"Сесія стосовно України дозволить начальникам генеральних штабів отримати оновлену інформацію про поточну ситуацію з безпекою, останні події та обговорити майбутнє співробітництво, - йдеться у повідомленні.
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