Після кількох років зростаючого авторитаризму при президентові Реджепі Таїпі Ердогані перемога опозиціонера на виборах мера Стамбула вселила промінь надії на те, що демократія в Туреччині не померла.

Постанова Вищої виборчої ради країни про анулювання результатів виборів та проведення повторного голосування довела протилежне, пише Financial Times у редакційній статті, передає ZN,UA.

Повторне проведення виборів може дати шанс Ердогану і його Партії справедливості і розвитку (ПСР) відновити владу в найбільшому місті країни. Але це буде ударом по політичному та економічному становищу Туреччини, незалежно від результатів.

Поразка ПСР в Стамбулі, в місті, в якому Ердоган почав свою політичну діяльність, була серйозним ударом. Вона свідчить про те, що, незважаючи на схильність Ердогана до поляризації і змовницької риторики, Туреччина залишалася чинною, хоча й недосконалою, демократією. Рішення виборчої комісії, в якій домінують члени правлячої партії, ставить під сумнів це твердження.

Руйнування демократичних інститутів під керівництвом Ердогана контрастує з його раннім іміджем стабільного лідера, який модернізується.

Спроба державного перевороту в липні 2016 року ознаменувала поворотний момент у відході Туреччини від ліберальних традицій. В результаті 77 тисяч людей були заарештовані і майже 130 тисяч втратили роботу. Рішення виборчої комісії про скасування виборів — ще один удар по політичній волі.

У цього рішення є ще кілька потенційно небезпечних наслідків. По-перше, турецький народ може просто втратити всяку віру в мирну демократичну політику. Це особливо ймовірно, якщо ПСР переможе на повторних виборах. По-друге, економічні труднощі Туреччини можуть посилитися. Збільшення мит США в минулому році призвело Туреччину до рецесії, від якої вона ще не оговталася. Рівень інфляції близький до 20%. Новини про проведення перевиборів у Стамбулі похитнули стабільність турецької ліри.

Іноземні інвестори вже побоюються примхливого турецького президента, який призначив свого зятя міністром фінансів замість більш досвідчених економістів. Ще два місяці невпевненості в політичному майбутньому фінансової столиці Туреччини тільки додадуть їм сумнівів.

Уряд Ердогана має зосередитися на зміцненні економіки, а не на політичних махінаціях. Рішення про проведення повторних виборів також ставить західних союзників Туреччини в безвихідне становище.

Член НАТО не може розглядатися як держава-ізгой — Туреччина залишається важливим регіональним гравцем у врегулюванні сирійської кризи. Ердоган вже розлютив Вашингтон, закуповуючи російські систем ППО, що призвело до припинення поставок ста винищувачів F-35 зі США. Якщо Туреччина не зможе зберегти демократію, це може призвести до того, що її почнуть розглядати як проблему, а не як надійного партнера.

Ердоган міг би визнати, що ПСР втратила Стамбул через економічні і політичні невдачі, і пообіцяти провести реформи. Замість цього він, здається, одержимий жагою влади, яка послаблює Туреччину. Поразка в Стамбулі була болючим для президента і його партії. Підрив демократії буде нескінченно болючим для Туреччини і всіх її громадян.