FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині

18:31 08.05.2019 0 комментариев Турция

Після кількох років зростаючого авторитаризму при президентові Реджепі Таїпі Ердогані перемога опозиціонера на виборах мера Стамбула вселила промінь надії на те, що демократія в Туреччині не померла. 

Постанова Вищої виборчої ради країни про анулювання результатів виборів та проведення повторного голосування довела протилежне, пише Financial Times у редакційній статті, передає ZN,UA.

Повторне проведення виборів може дати шанс Ердогану і його Партії справедливості і розвитку (ПСР) відновити владу в найбільшому місті країни. Але це буде ударом по політичному та економічному становищу Туреччини, незалежно від результатів.

Поразка ПСР в Стамбулі, в місті, в якому Ердоган почав свою політичну діяльність, була серйозним ударом. Вона свідчить про те, що, незважаючи на схильність Ердогана до поляризації і змовницької риторики, Туреччина залишалася чинною, хоча й недосконалою, демократією. Рішення виборчої комісії, в якій домінують члени правлячої партії, ставить під сумнів це твердження.

Руйнування демократичних інститутів під керівництвом Ердогана контрастує з його раннім іміджем стабільного лідера, який модернізується.

Спроба державного перевороту в липні 2016 року ознаменувала поворотний момент у відході Туреччини від ліберальних традицій. В результаті 77 тисяч людей були заарештовані і майже 130 тисяч втратили роботу. Рішення виборчої комісії про скасування виборів — ще один удар по політичній волі.

У цього рішення є ще кілька потенційно небезпечних наслідків. По-перше, турецький народ може просто втратити всяку віру в мирну демократичну політику. Це особливо ймовірно, якщо ПСР переможе на повторних виборах. По-друге, економічні труднощі Туреччини можуть посилитися. Збільшення мит США в минулому році призвело Туреччину до рецесії, від якої вона ще не оговталася. Рівень інфляції близький до 20%. Новини про проведення перевиборів у Стамбулі похитнули стабільність турецької ліри.

Іноземні інвестори вже побоюються примхливого турецького президента, який призначив свого зятя міністром фінансів замість більш досвідчених економістів. Ще два місяці невпевненості в політичному майбутньому фінансової столиці Туреччини тільки додадуть їм сумнівів.

Уряд Ердогана має зосередитися на зміцненні економіки, а не на політичних махінаціях. Рішення про проведення повторних виборів також ставить західних союзників Туреччини в безвихідне становище.

Член НАТО не може розглядатися як держава-ізгой — Туреччина залишається важливим регіональним гравцем у врегулюванні сирійської кризи. Ердоган вже розлютив Вашингтон, закуповуючи російські систем ППО, що призвело до припинення поставок ста винищувачів F-35 зі США. Якщо Туреччина не зможе зберегти демократію, це може призвести до того, що її почнуть розглядати як проблему, а не як надійного партнера.

Ердоган міг би визнати, що ПСР втратила Стамбул через економічні і політичні невдачі, і пообіцяти провести реформи. Замість цього він, здається, одержимий жагою влади, яка послаблює Туреччину. Поразка в Стамбулі була болючим для президента і його партії. Підрив демократії буде нескінченно болючим для Туреччини і всіх її громадян.



Ещё на эту тему:

11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
08:41 03.05.2019
ЄС і Туреччина закликали США скасувати ембарго на експорт нафти з Ірану
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
20:41 25.03.2019
МИД Турции: Решение Трампа не легализует оккупацию Израилем Голанских высот
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:41 19.02.2019
Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:01 07.05.2019
Беларусь и Азербайджан продолжат сотрудничество в реализации военных проектов
11:35 06.05.2019
Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
17:41 03.05.2019
Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку
11:01 03.05.2019
“Укроборонпром” братиме участь в боєприпасній програмі Азербайджану
Все новости страны
Армения Армения
10:21 03.05.2019
Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:31 08.05.2019
Россияне начали продавать свою недвижимость в Болгарии
16:41 03.05.2019
ЕС намерен заменить российский газ на сжиженный из США
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
Все новости страны
Греция Греция
16:45 08.05.2019
Греция и Кипр проинформируют ЕС о незаконных буровых работах Турции
18:01 07.05.2019
Афіни погрожують Албанії судом через порушення інтересів етнічних греків
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
19:41 25.04.2019
Південь Греції сколихнув землетрус
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 08.05.2019
Зурабішвілі: У Грузії немає альтернативи Євросоюзу
19:01 07.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии провели учение с применением новейших бронеавтомобилей «Тигр-М»
12:01 07.05.2019
12 стран принимают участие в командно-штабных учениях в Грузии
12:00 06.05.2019
В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
Все новости страны
Молдова Молдова
21:01 08.05.2019
В Молдову не пустили представителя общественной палаты России
09:15 06.05.2019
МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика
10:41 03.05.2019
Антикоррупционную прокуратуру временно возглавила Адриана Бецишор
13:21 02.05.2019
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачень
Все новости страны
Россия Россия
16:31 08.05.2019
В Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков
14:01 08.05.2019
Работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт"
12:01 08.05.2019
Мотострелковые подразделения ЮВО в Дагестане получили первые БМП-3
09:01 08.05.2019
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучениям
Все новости страны
Румыния Румыния
10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
14:55 06.05.2019
В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
17:21 02.05.2019
Румунія оголосила сина екс-президента Молдови в міжнародний розшук
15:01 02.05.2019
Гигантский торнадо зафиксировали в Румынии / Видео
Все новости страны
Турция Турция
20:31 08.05.2019
У Туреччині розробили новітню суперзброю / Фото, відео
18:31 08.05.2019
FT: Перевибори в Стамбулі нашкодять Туреччині
16:15 07.05.2019
Турция отказалась от введения ограничительных мер на российскую металлопродукцию
11:31 07.05.2019
Скасування результатів виборів у Стамбулі: ЄС вимагає від влади Туреччини пояснень
Все новости страны
Украина Украина
20:01 08.05.2019
Захист політв'язня Бекірова заявляє про фальсифікацію результатів експертизи
19:45 08.05.2019
Озвучено вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права
19:31 08.05.2019
Цивільного журналіста Мемедемінова найближчим часом етапують до Ростова-на-Дону
19:01 08.05.2019
Начальники генштабів країн НАТО обговорять безпекову ситуацію в Україні
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс