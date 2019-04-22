"Омбудсмен Крыма" заявляет, что состояние здоровья находящегося в СИЗО Бекирова в норме
|18:01 08.05.2019
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|Крым
"Уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина опровергла сообщения об ухудшении здоровья находящегося в местном СИЗО гражданина Украины Эдема Бекирова.
Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, Лубина посетила Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе во вторник, 7 мая, и лично убедилась в том, что для таких утверждений нет никаких оснований, пишет ТАСС.
"Условия его содержания соответствуют требованиям законодательства, - говорится в сообщении Лубиной. - Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Информация, указываемая украинской стороной в различных СМИ относительно тяжелого состояния здоровья и нечеловеческих условий содержания, не соответствует действительности".
Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Крым. Его обвинили в создании на территории аннексированного полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и 12 кг тротила, которые, по версии следствия, "могли быть использованы при совершении противоправных действий" в аннексированном Россией Крыму.
Напомним, в оккупированном Крымк во время судебного заседания были представлены результаты "экспертиз" по делу политзаключенного Эдема Бекирова.
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