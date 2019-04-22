Українського політв'язня Балуха вкотре запроторили до ШІЗО

17:31 08.05.2019 0 комментариев Крым

Адвокат Ольга Дінзе 7 травня відвідала українського політв’язня Володимира Балуха у виправній колонії у Тверській області.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Вона повідомила, що українець продовжує перебувати в штрафному ізоляторі, куди його вже тричі після етапування відправляли надуманих причин.

Адміністрація колонії повідомила, що тепер українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня. Там він, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвокатки, помітно погіршився. 

«В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок», — йдеться у повідомленні.

Водночас представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха. 

Причиною відмови у колонії назвали те, що Балух є громадянином РФ. Жодної інформації, яка б це підтверджувала, там не надали.

Нагадаємо, підконтрольний окупаційній владі Верховний суд Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування в колонії українського політв'язня Володимира Балуха.

Раніше сестра Балуха повідомляла, що політв’язня перевели у штрафний ізолятор колонії у Торжку Тверської області. Він перебував там до 19 квітня.



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