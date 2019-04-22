Адвокат Николай Полозов рассказал, что во вторник, 7 мая, еще одному военнопленному моряку — Вячеславу Зинченко — разрешили позвонить родственникам.

Об этом он сказал в эфире программы «Aqşam» на телеканале ATR.

«Еще одному военнопленному — Вячеславу Зинченко — сегодня дали телефонный звонок. 8 минут он разговаривал со своей мамой. После такого перерыва, связанного с праздниками, это пятый военнопленный, которому дали право на телефонный звонок. Мы настаиваем на том, чтобы это право было предоставлено всем 24 военнопленным морякам без исключения», — сказал Полозов.

Он также отметил, что военнопленных моряков посещают консулы. У украинцев удовлетворительное состояние здоровья, однако остаются опасения относительно состояния раненых военнопленных моряков. Так, у Василия Сороки, которому сделали операцию, функции руки до сих пор не восстановились.

«Ему требуются реабилитирующие мероприятия, этого не проводится», — отметил адвокат.

Отметим, ранее на протяжении 5 месяцев морякам не давали возможности позвонить родным. Адвокаты считают это одним из способов давления на военнопленных.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. «Суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Позже всех этапировали в РФ, сейчас они удерживаются в СИЗО в Москве.