В Ставропольском крае сформирована вторая эскадрилья модернизированных штурмовиков
|16:31 08.05.2019
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|Россия
Новая эскадрилья самолетов Су-25СМ3 сформирована в Южном военном округе.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
"Штурмовую авиацию ЮВО пополнили три глубокомодернизированных Су-25СМ3, завершив формирование эскадрильи самолетов данной модификации. Самолеты прибыли в авиационную часть 4 Армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском крае, преодолев более 800 км", - сказано в сообщении.
Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомб, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику - точные координаты объекта.
Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.
Таким образом, в 4 Армии ВВС и ПВО сформировано две эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3.
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