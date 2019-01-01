Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны

16:01 08.05.2019 0 комментариев Крым

Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота оккупантов подняли со дна Черного моря в районе мыса Херсонес фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Крыминформ  со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В ходе предварительного обследования установлено, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16. Такие самолеты принимали участие в боях в период обороны и освобождения Севастополя. На дне моря находились двигатель, лопасти и часть корпуса самолета», – говорится в сообщении.

Работы выполнили экипажи катеров аварийно-спасательного отряда «СМК-2171» и «ВМ-154». Остропкой и подъемом груза занимались пять водолазов. Фрагменты самолета находились на глубине порядка 30 м.

Сообщается, что впоследствии специалисты отряда очистят поднятые части самолета и, если будут установлены их номера, передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации об истребителе и его пилоте.



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