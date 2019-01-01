Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота оккупантов подняли со дна Черного моря в районе мыса Херсонес фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны .

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В ходе предварительного обследования установлено, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16. Такие самолеты принимали участие в боях в период обороны и освобождения Севастополя. На дне моря находились двигатель, лопасти и часть корпуса самолета», – говорится в сообщении.

Работы выполнили экипажи катеров аварийно-спасательного отряда «СМК-2171» и «ВМ-154». Остропкой и подъемом груза занимались пять водолазов. Фрагменты самолета находились на глубине порядка 30 м.

Сообщается, что впоследствии специалисты отряда очистят поднятые части самолета и, если будут установлены их номера, передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации об истребителе и его пилоте.